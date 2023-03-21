Лавров заявил о потере Лондоном ориентиров
Лавров: поставки Киеву снарядов с ураном «плохо кончатся» для Великобритании
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Британия по-настоящему подрывает стратегическую стабильность во всем мире.
Своими планами о поставках боеприпасов с обедненным ураном Великобритания пытается нарушить международное гуманитарное право. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы на федеральном канали.
По его словам, в Лондоне уже «потеряли ориентиры» и начинают подрывать стратегическую стабильность во всем мире.
До этого замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о том, что Лондон готов передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Данные снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Напомним, что на Украине уже применяли химические боеприпасы. В начале марта 2023 года в ДНР говорили об очередном их использовании со стороны националистов Незалежной на артемовском и донецком направлениях. Также до этого появлялась информация, что ВСУ использовали неизвестное отравляющее вещество под Угледаром. Химикаты боевики сбросили с беспилотника.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
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