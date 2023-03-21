Жители перепуганы: сильное землетрясение произошло в Узбекистане
В Ташкенте произошло сильное землетрясение магнитудой 5 баллов
Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins
Сейсмологи уже предупреждали о мартовских землетрясениях.
Сильное землетрясение произошло в Узбекистане, сообщает местный республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Самые сильные толчки ощущались в Ташкенте. Судя по последним данным, там магнитуда составила пять баллов. В других районах Узбекистана магнитуда колебалась от четырех до шести баллов.
Информации о жертвах или каких-либо разрушениях нет. Местная пресса в это время пишет о том, что жители Ташкента сильно перепугались и стали выбегать на улицу из домов, торговых центров и других зданий.
Также во вторник вечером землетрясение произошло и в Индии. Местные жители также в страхе выбегали из домов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения.
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