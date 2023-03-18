В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения

Из-за произошедшего в Эквадоре землетрясения несколько человек получили ранения, также поврежден автомобиль. Об этом пишет газета El Universo.

По данным издания, толчки ощущались в нескольких населенных пунктах на западе страны. До столицы Кито добрались лишь отголоски.

Так, разрушения были зафиксированы в городах провинции Гуаяс, в том числе Гуаякиле. Людям пришлось спешно покинуть свои дома и места работы и выйти на улицы. Несколько районов остались без электричества. В городе Куэнка, по данным газеты, есть обрушения, преимущественно в центре. По видео из соцсетей можно предположить, что именно здесь и оказался под обломками автомобиль.

Ранее стало известно, что в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7.

В этот же день стало известно о новых подземных толчках в Турции, которая катастрофически пострадала во время мощного землетрясения 6 февраля. Магнитуда составила тогда 7,7 и 7,6. Число жертв достигло уже почти 50 тысяч человек. На этот раз была зафиксирована магнитуда 4,5. Очаг был, как и в феврале, в провинции Кахраманмараш на глубине около пяти километров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места сильнейшего землетрясения в Иране.