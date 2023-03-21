«Я умираю»: Айза рассказала о тяжелой болезни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 199

Экс-жена рэпера Гуфа Айза заболела инфекционной гнойной ангиной

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / aizalovesam

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Блогер вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии.

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала о проблемах со здоровьем. Сейчас блогер находится на солнечном острове Бали. Но и там, вдали от московских холодов, она умудрилась тяжело заболеть. Для поклонников девушка записала видео, в котором призналась — чувствует себя она так, будто умирает.

«По идее я должна была где-то тусоваться на празднике, кричать громче всех и отпугивать злых духов, но нет. У меня инфекционная гнойная ангина. Мне назначили антибиотики, препарат от отеков, и я умираю, но не умру. Очень сильно болит горло, спина, все тело ломит. Все это в такой жаре, в такой классной погоде», — рассказала Айза.

Айзе настолько плохо, что даже врача она не смогла самостоятельно вызвать. В этом ей помогли друзья. Вместе с тем она призналась, что с подобной болезнью сталкивалась уже не раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех главных ошибках при лечении гриппа и ОРВИ.

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«Я умираю»: Айза рассказала о тяжелой болезни

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