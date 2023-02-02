Не пренебрегайте: иммунолог назвал три главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Иммунолог Болибок: поход в баню и употребление алкоголя негативно влияет на лечение гриппа и ОРВИ

Не пренебрегайте: иммунолог назвал три главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В попытках как можно скорее выздороветь многие прибегают к странным методам лечения и не подозревают, они еще и опасные.

Лечение при помощи алкоголя или похода в баню может быть губительно для организма при ОРВИ и гриппе. Об этом предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU.

Как объяснил специалист, алкоголь негативно влияет на свертываемость крови. И впоследствии простуда может привести к более тяжелому течению, осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу. Также и с тепловыми процедурами. Если у болеющего температура, походы в баню, сауну противопоказаны.

«У него и так организм с перегрузкой работает. Если он еще начнет перегреваться, то будет только хуже», — сказал иммунолог.

Кроме того, третьей ошибкой при лечении является беспорядочное употребление таблеток с надеждой, лишь бы помогло. По словам иммунолога, можно и нужно принимать в момент ОРВИ и гриппа это противовоспалительные препараты.

«Антибиотики совершенно не действуют на вирусы. Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями. Она называется дружественная микрофлора, а антибиотики ее уничтожают», — заключил Болибок.

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