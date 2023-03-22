Еще немного: назван последний сложный рубеж России на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Экс-полковник Тимошенко назвал линию Славянск — Краматорск последним сложным рубежом для РФ

Еще немного: назван последний сложный рубеж России на Украине

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Бойцы уничтожают украинских боевиков, цепляющихся за укрепления, как за последнюю соломинку.

Российским военным будет необходимо преодолеть линию Славянск — Краматорск, где очень сложные укрепления, чтобы выйти на Харьков и далее, где нет тяжелой украинской оборонной линии. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал отставной полковник Михаил Тимошенко.

«Нашим противникам очень не хочется, чтобы мы ее взяли или хотя бы окружили, отсекли и так далее, потому что это выход на Харьков, с одной стороны. А с другой — эти освободившиеся войска пойдут на Украину, туда, где такой плотной застройки нет. Там не за что зацепиться обороняющимся», — сказал Тимошенко.

Собеседник издания отметил, что российские войска в Авдеевке ждет повторение Артемовска, а именно, городская застройка. Кроме того, авдеевское укрепление залито бетоном, что повлияет на тактику ведения боевых действий.

«Так что это такая эпопея, я вам скажу, будь здоров. Ведь восемь лет оформляли», — резюмировал эксперт.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — прекращение геноцида мирного населения со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска поразили украинскую пехоту на краснолиманском направлении.

Тема:
Спецоперация
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