Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

В результате огневого поражения противник понес потери в живой силе и технике.

Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» поразили пехоту и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

Противника обнаружили расчеты беспилотников «Орлан-10».

«Данные об обнаружении противника были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С. В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике», — отметил Аверин РИА Новости.

Помимо этого на червонодибровском участке бойцами было обнаружено перемещение боевых машин пехоты боевиков. Также незамедлительно было нанесено огневое поражение, в результате которого противник понес потери.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему ВСУ продолжают готовиться.

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