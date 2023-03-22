США «нарываются» на контрмеры из-за отправки дронов к границам России

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Рита Миронова
Рита Миронова 61

Рябков: США нарываются на контрмеры России из-за отправки дронов

США «нарываются» на контрмеры из-за отправки дронов к границам России

Фото: Zuma / ТАСС

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Америка не собирается прекращать провокации над Черным морем, несмотря на введенные авиационные ограничения.

США своими заявлениями о дальнейших полетах дронов над Черным морем «нарываются» на контрмеры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В качестве примера он привел недавний инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море.

Своими действиями США демонстрируют, что готовы и дальше продолжать полеты на территориях, где РФ ввела особый режим из-за специальной военной операции.

«Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерениях продолжать свою линию на подобного рода мероприятия. Они, что называется, „нарываются“ в таком случае на наши контрмеры», — цитирует Рябкова ТАСС

Дипломат призвал США прекратить попытки играть на нервах и испытывать терпение РФ. Безопасность страны в любом случае будет обеспечена по максимуму, несмотря на все провокации американцев, подчеркнул Рябков.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не будут соблюдать авиационные ограничения, введенные Россией, так как считают их незаконными. Авиационные границы над Черным морем РФ ввела после того, как туда упал американский беспилотник MQ-9.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдуме ответили США на нежелание прекратить провокации в Черном море

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