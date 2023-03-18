В Госдуме жестко ответили США на нежелание прекратить провокации в Черном море
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон не собирается соблюдать авиационные ограничения, введенные Россией.
Фото: Zuma / ТАСС
Наглость или помешательство — только так, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, можно объяснить заявление представителя белого дома Джона Кирби: он публично назвал незаконными авиационные границы, введенные Россией над акваторией Черного моря. И добавил, что США не собираются их соблюдать. В интервью URA.RU Шеремет ответил на нежелание Штатов прекратить свои провокации.
«Американские власти, похоже, не осознают и не отдают отчет своим провокационным действиям, которые порождают ответные реакции. Такие заявления Вашингтона свидетельствуют об их откровенной наглости и весеннем помешательстве политиков США», — сказал депутат.
По мнению Шеремета, американские власти крайне упорны в своем стремлении дестабилизировать обстановку в мире. Он полагает, у такой политики есть очевидная цель — «запустить цепную реакцию хаоса» и снова попытаться с помощью силы и угроз реализовать собственные геополитические интересы.
США, уверен депутат, применяют свою стандартную тактику — выводят экономику из застойного состояния за счет других. Москва, заявил Шеремет, не позволит использовать себя и будет жестко реагировать на дальнейшие подобные выходки, несмотря на свои миролюбие и уравновешенность. Самоутверждаться на мировой арене за свой счет Россия никому не даст.
«РФ дальше отступать уже некуда, и свои щеки подставлять она более не намерена. Поэтому подобные целенаправленные провокации будут жестко пресекаться», — заключил политик.
По данным Минобороны России, 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Позже дрон потерял управление и упал в воду. Ранее, писал 5-tv.ru, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, мгновенно отреагировавших на вторжение.
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