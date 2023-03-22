В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
По предварительной информации, осколками повреждены три жилых здания.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в результате обстрела села Борисовка со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия», — рассказал Гладков.
Погибшим оказался сторож этого предприятия, отметил губернатор. Помимо этого, осколки снарядов значительно повредили еще три частных домовладения.
В результате обстрела в населенном пункте повреждено электричество и газоснабжение. Аварийные службы прибыли в Борисовку, чтобы устранить последствия.
Несколькими днями ранее система противовоздушной обороны (ПВО) срабатывала дважды в Белгороде. Сбить украинские ракеты удалось, но осколки повредили несколько жилых зданий. Как отметил Вячеслав Гладков, активность со стороны противника в последние дни увеличилась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью.
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