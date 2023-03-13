Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью
В результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал глава региона в Telegram-канале.
Вскоре он добавил, что в результате инцидента пострадала женщина. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Открытой раны нет, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.
«Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков.
В начале марта система ПВО сбила три ракеты над городом Новый Оскол в Белгородской области. Тогда Вячеслав Гладков сообщал, что от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа.
Через три дня Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия». Для него использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удар стал ответом на теракт в Брянской области — из-за действий диверсантов в регионе погибли два человека и пострадал ребенок.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ударные вертолеты Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ. Боевая работа воздушных машин попала на видео.
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