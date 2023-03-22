ВКС РФ уничтожили более 20 тысяч объектов противника с начала спецоперации
С февраля 2022 года российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
С начала специальной военной операции Воздушно-космические силы РФ уничтожили более 20 тысяч объектов противника. Об этом сообщили в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, значение ВКС РФ в нынешнем конфликте трудно переоценить.
В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что ВКС играют важную роль в ходе специальной военной операции на Украине. Потому было поручено повышать боевые возможности этого вида вооруженных сил, в том числе заниматься тщательной подготовкой личного состава.
«В ходе спецоперации боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал Сергей Шойгу на заседании.
С февраля 2022 года Воздушно-космические силы РФ совершили более 140 тысяч боевых вылетов.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР.
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