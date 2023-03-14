ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Минобороны: за сутки ВКС России сбили украинский МиГ-29 и 17 беспилотников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС России удалось уничтожить большое количество боевой техники противника, в частности, нанести удар по авиации и беспилотникам.

Воздушно-космические силы (ВКС) сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии „Западной“ группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области», — сообщили в военном ведомстве.

Конашенков добавил, что отечественные средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

За день в разных населенных пунктах было сбито 17 украинских беспилотников. ВС РФ нанесли поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Потери личного состава армии противника составили 75 человек.

В районе Казачьей Лопани Харьковской области была уничтожена украинская РСЗО «Ольха», у населенного пункта Дальнего в ДНР — РСЗО «Ураган».

На Херсонском направлении были поражены две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация». В Доброполье и Клиновое в ходе огневого поражения также оказались американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о начале переброски боевой авиации ВСУ на запорожское направление.

Тема:
Спецоперация
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