Не режиссером единым: как живет экс-жена Джигарханяна после его смерти

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 278

Экс-супруга Джигарханяна Цымбалюк-Романовская с головой ушла в профессию после смерти режиссера

Не режиссером единым: как живет экс-жена Джигарханяна после его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Многие знают Цымбалюк-Романовскую как бывшую музу известного кинодеятеля, но знаменитости еще есть чем удивлять общественность. Это в том числе и держит ее на плаву.

Жизнь экс-супруги покойного Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской бьет ключом. Правда, больше творческая, чем личная. То знаменитость участвует в профессиональной в фотосессии, то дает большие концерты. И хотя у многих ее имя ассоциируется с громким скандалом на фоне развода с режиссером, Романовская – это еще и талантливая пианистка.

Как напоминает издание dni.ru, в ее исполнении по-особенному, к примеру, звучит Соната Бетховена №13, да и с другими произведениями справляется тоже на высоте. В этом могли на днях убедиться гости столичного Дома Рахманинова, где состоялся концерт бывшей музы Джигарханяна. Некоторые даже назвали его главным событием весны.

«Не могу поверить, что это произошло, но я очень счастлива и благодарна каждому, кто провел со мной этот вечер», - цитирует знаменитость издание.

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян познакомились в 1994 году, когда еще 15-летней девочкой Виталина подошла к артисту за автографом во время гастролей в Киеве. Через шесть лет они вновь встретились в гримерке актера и беседовали о классической музыке. В 2008-м юная пианистка стала заведующей музыкальной частью в театре артиста, а потом артисты и вовсе сблизились, особенно после инсульта, случившегося с актером. В 2016 году пара расписалась, а в 2017-м поползли слухи о том, что актер скрывается от жены в больнице и обвиняет ее в воровстве. В том же году актер и пианистка развелись, а окончательно история любви закончилась со смертью артиста в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Джигарханяна сообщила о новом романе. 

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