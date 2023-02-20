«Дело не в возрасте»: бывшая жена Джигарханяна сообщила о новом романе

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Рита Миронова
Рита Миронова 52

Бывшая жена Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская сообщила о новом романе

«Дело не в возрасте»: бывшая жена Джигарханяна сообщила о новом романе

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

У Цымбалюк-Романовской появился новый избранник. Правда, раскрывать его личность пианистка не торопится.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась подробностями своего нового романа. В интервью KP.RU бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что у нее появился молодой человек, с которым она чувствует себя счастливой.

«Да, у меня есть свой человек. Но рассказывать подробности я пока не буду», — сообщила артистка.

Она также отметила, что избранник младше ее по возрасту, а его профессия совсем не связана с музыкой.

«Это секрет. Не могу рассказывать. Я замечательно себя чувствую в жизни. Я нормальный человек. И у меня это время приходит, и наконец-то жизнь становится на свои места и движется в то русло, которое я хочу… Семью, ребенка я себе вижу в определенный момент, в определенных обстоятельствах — так и будет», — подчеркнула Цымбалюк-Романовская.

При этом пианистка не торопится выходить замуж, потому что хочет «сама управлять своей жизнью и ни от кого не зависеть».

«В любом случае дело не в возрасте, а в отношениях. Если они устраивают — значит, хорошо. Да, меня то, что есть сейчас, устраивает», — резюмировала Виталина.

С бывшим мужем Арменом Джигарханяном она познакомилась в 1994 году. В 2016 году они расписались, а уже через год развелись на фоне слухов о проблемах в семейной жизни. В 2020 году Джигарханян скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Цымбалюк-Романовская посмеялась над пасынком Джигарханяна.

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