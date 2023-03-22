Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение не только живой силе противника, но и технике.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные силы РФ ликвидировали более 300 боевиков киевского режима под Донецком. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки уничтожено более трехсот украинских военнослужащих», — прокомментировал он.
В военном ведомстве отметили, что ВС РФ удалось добиться эффективных результатов на донецком направлении в процессе слаженной работы подразделений «Южной» группировки войск, российских авиации и артиллерии, а также тяжелейших огнеметных систем.
Также российскими военными были уничтожены три бронированные машины и три автомобиля ВСУ, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20, стоящие на вооружении украинской армии.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты российских систем ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки.
- 22 мар
- Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме
- 22 мар
- В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
- 22 мар
- «Были глубоко спрятаны»: Вика Цыганова высказалась о покинувших РФ артистах
- 22 мар
- «Отдыхать некогда»: как ремонтные бригады ВС РФ в кратчайшие сроки реанимируют танки
- 22 мар
- «Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
- 22 мар
- Второй Чернобыль у границ РФ: чем опасны снаряды с обедненным ураном
- 22 мар
- «До конца»: Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину
- 22 мар
- Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
- 22 мар
- С первого залпа! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 мар
- Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение
Читайте также
87%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?