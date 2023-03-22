Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10

Российские военнослужащие нанесли поражение не только живой силе противника, но и технике.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ ликвидировали более 300 боевиков киевского режима под Донецком. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки уничтожено более трехсот украинских военнослужащих», — прокомментировал он.

В военном ведомстве отметили, что ВС РФ удалось добиться эффективных результатов на донецком направлении в процессе слаженной работы подразделений «Южной» группировки войск, российских авиации и артиллерии, а также тяжелейших огнеметных систем.

Также российскими военными были уничтожены три бронированные машины и три автомобиля ВСУ, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20, стоящие на вооружении украинской армии.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты российских систем ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки.

Тема:
Спецоперация
22 мар
Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме
22 мар
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
22 мар
«Были глубоко спрятаны»: Вика Цыганова высказалась о покинувших РФ артистах
22 мар
«Отдыхать некогда»: как ремонтные бригады ВС РФ в кратчайшие сроки реанимируют танки
22 мар
«Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
22 мар
Второй Чернобыль у границ РФ: чем опасны снаряды с обедненным ураном
22 мар
«До конца»: Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину
22 мар
Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
22 мар
С первого залпа! Лучшее видео из зоны СВО за день
22 мар
Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
15:47
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении
15:44
«Союз без границ»: как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию
15:36
«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
15:20
Чем грозит скручивание автомобильного пробега
15:05
Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
«Западные институты начинают крошиться, как ветхое здание»: визит лидера КНР в РФ изменит мир
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео