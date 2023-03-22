В Аргентине произошли два сильных землетрясения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Подземные толчки всколыхнули страну с разницей всего в 42 минуты.

В Аргентине произошли два сильных землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Sabirin Manurung

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Два землетрясения магнитудой 5,3 и 6,4 произошли в Аргентине в двух точках провинции Жужуй. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Первый толчок произошел в 73 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, расположенного в провинции Сальта. Там проживает порядка четырех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 200 километров.

Второй всколыхнул жителей страны всего через 42 минуты после первого. Землетрясение было магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 68 километрах к северо-западу от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.

Данных о пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры мощного землетрясения на северо-западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 5,1 ощущались в одном из крупных городов.

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