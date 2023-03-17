Момент мощного землетрясения в Иране попал в эфир телеканала

Подземные толчки ощущались на северо-западе страны. Как действовали люди?

Мощное землетрясение произошло на северо-западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 5,1 ощущались в одном из крупных городов. Там затряслись здания, люди тут же побежали на улицу.

Момент стихии запечатлел и местный телеканал. Во время прямого эфира раздался грохот, за спиной у ведущего стали шататься декорации, а за экспертом затряслись стены. Но оба с невозмутимым видом продолжили беседу.