Пожар в доходном доме Челышева в Самаре: охваченная огнем площадь растет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43

Площадь пожара в доходном доме Челышева в Самаре выросла до 1400 кв. м

Фото, видео: МЧС России по Самарской области

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В борьбе с огнем задействован пеноподъемник для подачи воды с высоты.

Огнеборцы продолжают ликвидировать пожар в доходном доме Челышева в Самаре. По данным МЧС, площадь возгорания увеличилась уже до 1400 квадратных метров.

«Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте сейчас работает 157 человек личного состава, 54 единицы техники. ‹...› В доме проживало 110 человек по прописке. Было эвакуировано 60 человек, с ними работает администрация города», — рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

В работе также задействован пеноподъемник для подачи воды со смачивателем с высоты.

Известно, что пожар возник на третьем этаже здания, огонь перекинулся на кровлю. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура Самарской области уже организовала проверку по факту произошедшего.

Доходный дом купца Челышева является памятником культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1899 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в центре Москвы.

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