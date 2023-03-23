Реки алкоголя и пьяные школьницы: следователи взялись за бары в Петербурге

Заведения на Думской улице привлекали молодежь, пока туда не нагрянули правоохранители. Возможно, сигналом стали трагические события. Что там происходило?

Следователи опечатали два десятка популярных баров в центре Санкт-Петербурга. Правоохранители считают, что на печально известной Думской улице и рядом с ней наливали крепкие спиртные напитки подросткам. В соцсетях полно видеороликов, которые говорят сами за себя. На них подростки в невменяемом состоянии поливают друг друга алкоголем, развлекаются в этих самых барах, а потом лежат на улице. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко провел собственное расследование.

Реки алкоголя и полуголые старшеклассницы на барной стойке. Героиням этого видео едва исполнилось 16. Один подросток тем временем уснул прямо на улице. Очевидно, перебрал. И возможно, совсем не с алкоголем. Другие устроили побоище на выходе из бара.

Ярлык самой скандальной и опасной улицы к Думской приклеился очень крепко. Одних она так привлекает. Другие ждут не дождутся, когда же это все закончится.

«Тут по утрам люди пьяные и кровь на дорогах. Очень негативно влияет на все. Тут музыкальная школа рядом и наш университет. И прям плохо. Это очень опасно. Возьмут заманят и все», — рассказала местная жительница Екатерина Соколова.

«Бар „Фидель“, „Икс-бар“, „Скандал“ — названия опечатанных ночных заведений перечислять можно долго. Всего оказались закрыты около 20 баров на Думской и Ломоносова. Судя по сигнальной ленте, их работу прервал Санкт-Петербургский Следственный комитет», — рассказал корреспондент.

Завсегдатаи всех этих заведений теперь, видимо, перекочуют на Лиговский и Рубинштейна. А на Думской с тревогой ждут, что будет дальше.

Здесь у всех на слуху история с 15-летней школьницей, которая в середине февраля в одном из баров отравилась этанолом. Ей в туалете предложили алкоголь, она сделала несколько глотков, выбежала на улицу и потеряла сознание.

Вполне вероятно, внимание следователей могли привлечь и другие эпизоды, не получившие широкой огласки. Впрочем, каких-либо официальных комментариев СК не дает. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает реальное наказание — до 4 лет лишения свободы. Конкретных подозреваемых пока не называют, но это дело времени.