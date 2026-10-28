«Не разлей вода»: Мазаев рассказал, кто познакомил его с Бутманом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 42 0

Музыканты впервые встретились в 1986 году на вечеринке.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Мазаев познакомился с Бутманом благодаря музыканту Юрию Лемберту

Заслуженный артист России Сергей Мазаев рассказал, кто познакомил его с народным артистом РФ Игорем Бутманом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, посвященном 65-летию Бутмана, в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Мазаева, их первая встреча произошла в 1986 году на вечеринке в ресторане «Белград-2». Тогда Бутман играл в группе «Аллегро», а сам Мазаев — на саксофоне в группе «Автограф».

«Первая встреча с Игорем Михайловичем произошла во время очень веселой вечеринки в ресторане „Белград-2“ в 1986 году», — вспомнил артист.

Мазаев отметил, что Бутман уже тогда был одной из самых ярких фигур отечественного джаза.

«Он ворвался в него как солист группы „Аллегро“. Это было просто феерично», — сказал музыкант.

Познакомил будущих друзей музыкант Юрий Лемберт.

«Нас познакомил Юрий Лемберт. Вот с тех пор мы не разлей вода», — подытожил Мазаев.

Юрий Лемберт — джазовый пианист и руководитель собственного квартета. В период 1970–1980-х годов он был заметной фигурой в московской джазовой среде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Мазаев удивился участию SHAMAN и рэпера L'One в юбилейном концерте Игоря Бутмана. Артист признался, что не понимает, зачем исполнителей пригласили на джазовый вечер, хотя не исключил, что они могли подготовить соответствующий материал. Мазаев напомнил, что ранее работал с L'One над общим проектом и положительно отозвался о рэпере.

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