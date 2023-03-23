Киркоров рассказал о своем самочувствии после очередной операции: «Все болит»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после очередной операции

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / dr.timur_khidarov; 5-tv.ru

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Поп-король, несмотря на все трудности, не падает духом и уже находится в предвкушении увидеть во всей красе свое обновленное тело.

Король российской эстрады Филипп Киркоров продолжает свое внешнее преображение. Несколько дней назад артист решился на очередную пластическую операцию. Всенародный любимец рассказал, как у него проходит процесс восстановления.

По признанию артиста, в 55 лет восстановление после хирургического вмешательства ему дается сложно. Сейчас его тело еще все забинтовано.

«Ну что, день третий, критический, самый тяжелый. Все болит, но искусство требует жертв», — рассказал Киркоров.

Он старается не падать духом, ведь совсем скоро он сможет уже увидеть во всей красе свое обновленное тело. А именно торс и область груди. Более того, хирург подкорректировал и соски Киркорову, пишет 7Дней.ru.

Свой идеальный торс без пластырей и корсетов артист планирует показать на своем сольном концерте уже в конце апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами после уменьшения груди столкнулась блогер Гоар Аветисян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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