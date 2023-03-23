Петербург стал самым большим должником по зарплате среди регионов
Наиболее низкая задолженность по зарплате в стране наблюдается в Тверской области.
Фото, видео: Вергун Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Росстат представил список регионов с задолженностями по зарплатам. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.
Согласно данным на 1 марта 2023 года, в городе недоплатили 113 миллионов рублей. В сравнении с февралем, этот показатель увеличился на 73%. На втором месте по уровню задолженности находится Ленинградская область, а замыкает тройку Крым.
Наиболее низкая задолженность по зарплате наблюдается в Тверской области — там работникам недоплатили 200 тысяч рублей.
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