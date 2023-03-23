Петербург стал самым большим должником по зарплате среди регионов

Эфирная новость 15

Наиболее низкая задолженность по зарплате в стране наблюдается в Тверской области.

Фото, видео: Вергун Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Росстат представил список регионов с задолженностями по зарплатам. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.

Согласно данным на 1 марта 2023 года, в городе недоплатили 113 миллионов рублей. В сравнении с февралем, этот показатель увеличился на 73%. На втором месте по уровню задолженности находится Ленинградская область, а замыкает тройку Крым.

Наиболее низкая задолженность по зарплате наблюдается в Тверской области — там работникам недоплатили 200 тысяч рублей.

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.96
0.12 82.97
0.43
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

6:57
«Маячит ядерный Армагеддон»: как Запад подводит мир к опасной черте
6:43
Петербург стал самым большим должником по зарплате среди регионов
6:32
Грозит ли Москве вспышка сибирской язвы из-за гулявшего по ней неделю зараженного
6:15
Жильцов горящего исторического дома в Самаре временно разместили в школе
6:01
Непобедимый десант: лучшее видео из зоны СВО за день
5:43
«Мы тебя очень ждали»: гимнастка Александра Солдатова родила сына

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Мир изменится навсегда: как переход Плутона в Водолей 23 марта 2023 повлияет на все знаки
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео