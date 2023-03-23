Умная птица видит, куда она летит. Китайский совет дня на пятницу, 24 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 марта?

В пятницу будет казаться, что выросли крылья. Дела понесутся, люди будут помогать, двери открываться. Порадуемся энергиям и обязательно сделаем что-нибудь судьбоносное для себя и окружающих.

Совет дня: постарайтесь провести день максимально осознанно — то есть четко понимая, что, зачем и почему вы делаете. Энергии дня преумножат все ваши начинания, поэтому прожить его надо как минимум с пользой.

Предостережение дня: эта пятница неблагоприятна для того, чтобы брать кредиты и ходить по судам. Замучаетесь потом отдавать или судиться. Лучше заняться этими важными делами в иную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.