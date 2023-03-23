Глава МИД РФ Лавров проводит в Сочи переговоры с коллегой из Бурунди

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

В планах встречи — вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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В Сочи проходят переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Бурунди Альбера Шингиро. Кадры с начала встречи оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Стороны обсуждают ключевые вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки и проведения второго саммита "Россия - Африка".

После переговоров ожидаются заявления министров в рамках пресс-конференции для журналистов.

Стоит отметить, что Бурунди - перспективная африканская страна, обладающая богатым потенциалом с точки зрения сельского хозяйства. Одним из основных продуктов для экспорта являются кофе и чай. Таже Бурунди обладает довольно обширным запасом полезных ископаемых. В недрах африканской страны найдены олово, золото, залежи никеля и урана, а имеющиеся запасы платины до сих пор не эксплуатируются.

Африканская страна истерзана несколькими годами гражданской войны и межэтническими конфликтами, но сейчас в Бурунди установилось относительное спокойствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждал Лавров в Саудовской Аравии.

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Глава МИД РФ Лавров проводит в Сочи переговоры с коллегой из Бурунди

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