Зерновая сделка и Персидский залив: что обсуждал Лавров в Саудовской Аравии

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Лавров провел переговоры с коллегой из Саудовской Аравии

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Саудовский министр заверил, что Королевство хочет работать со всеми сторонами конфликта для максимально эффективного решения проблем.

Часть зерновой сделки, которая предполагает экспорт зерна и удобрений из России, не выполняется совсем. Об этом заявил глава российского МИД по итогам переговоров со своим саудовским коллегой. По словам Сергея Лаврова, наша страна строго придерживается договоренностей, чего не скажешь о западных партнерах, которые твердят об отсутствии санкций на пути российский продукции, но это позиция нечестная. Поэтому, по словам министра, вопрос продления сделки — а срок ее действия истекает 18 марта — осложняется.

«Все это задокументировано, но у нас есть такое выражение — „как об стенку горох“, понимаете, мы постоянно напоминаем генеральному секретарю ООН о том, что он выдвинул пакет и вот вы спросили наше отношение к продлению сделки, если мы говорим о сделке, то она пакетная, продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает сложный характер», — отметил российский дипломат.

Глава МИД России также выразил недоумение позицией генсека ООН, который увязал продление зерновой сделки с «демилитаризацией» Запорожской АЭС, что Киев требует в одностороннем порядке. При этом Антониу Гутерреш и его помощники, по словам Лаврова, уклоняются от того, чтобы как следует расследовать диверсию на «Северных потоках».

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