Ученые расшифровали ДНК Бетховена и назвали причину его смерти

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51

Исследование обрело неожиданный поворот. Оказывается, в родословной у пианиста были гулящие люди.

Ученые расшифровали ДНК Бетховена и назвали причину его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

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Ученым из США и Европы удалось расшифровать ДНК великого композитора Людвига ван Бетховена. Анализ позволил сделать выводы о возможных причинах загадочной смерти музыканта, а также обнаружить следы измен в его родословной. Исследование опубликовал сайт Current Biology.

Долгое время причиной гибели 56-летнего таланта называли цирроз. Также известно, что Бетховен страдал от проблем со слухом, желудком и кишечником на протяжении всей взрослой жизни, а также пережил несколько приступов желтухи. Исторические факты подтверждают, что пианист регулярно употреблял горячительные напитки.

Команда ученых провела исследование восьми образцов волос композитора, добытых из музеев и частных коллекций. Из них лишь пять действительно были сняты с головы музыканта. Генетики не смогли определить точную причину глухоты и заболеваний жкт, однако выявили признаки заражения гепатитом В.

Исследователи установили, что употребление алкоголя вкупе с генетическими предрасположенностями могли стать катализатором для развития цирроза печени у Бетховена, а заражение вирусом гепатита могло усугубить течение болезни. Также анализ волос подтвердил теорию об отравлении свинцом в молодом возрасте. Возможно, именно интоксикация опасным веществом стоила Бетховену слуха.

Ученые также исследовали генетику живых потомков композитора. Результаты экспертизы не совпали по Y-хромосоме, что может указывать, по меньшей мере, на одну измену в династии Бетховена. Группа научных работников предположила, что внебрачный ребенок появился у родственника по отцовской линии музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые установили личность матери Леонардо да Винчи.

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