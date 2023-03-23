Минобороны: войска РФ лишили украинскую армию горючего в зоне спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 73

ВСУ понесли серьезные потери личного состава и техники на херсонском направлении.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска в Запорожской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.). Об этом доложил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65 механизированной бригады ВСУ», — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, на этом направлении силами ВС нанесен значительный ущерб украинской армии. Авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли поражение подразделениям ВСУ, живой силе и технике. Противник уничтожен в 114 районах.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР, жилые кварталы которых регулярно обстреливали украинские войска. Мирным путем киевский режим не пошел, поэтому Россия решила оказать республикам поддержку с помощью спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки обстреляли Донецк минимум три десятка раз.

Тема:
Спецоперация
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