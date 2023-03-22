ВСУ за сутки обстреляли Донецк минимум три десятка раз
Под ударом оказались несколько поселков, ранены жители.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
ВСУ дважды за ночь обстреляли Петровский район Донецка. Украинские военные выпустили минимум шесть крупнокалиберных снарядов, один из них, предположительно, от «Точки-У» упал на территории водоканала. Административное здание там оказалось полностью разрушено, повреждена газовая труба.
За последние сутки ДНР обстреляли как минимум три десятка раз. Под огнем оказались поселок Гольмовский, а также Горловка, Пантелеймоновка, Макеевка и Александровка. Несколько мирных жителей ранены.
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