ВСУ за сутки обстреляли Донецк минимум три десятка раз

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Под ударом оказались несколько поселков, ранены жители.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ дважды за ночь обстреляли Петровский район Донецка. Украинские военные выпустили минимум шесть крупнокалиберных снарядов, один из них, предположительно, от «Точки-У» упал на территории водоканала. Административное здание там оказалось полностью разрушено, повреждена газовая труба.

За последние сутки ДНР обстреляли как минимум три десятка раз. Под огнем оказались поселок Гольмовский, а также Горловка, Пантелеймоновка, Макеевка и Александровка. Несколько мирных жителей ранены.

Тема:
Спецоперация
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