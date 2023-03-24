Александр Усс заявил об отсутствии информации о местонахождении сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Он также заявил, что его тревожит судьба наследника.

Александр Усс заявил об отсутствии информации о местонахождении сына

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Губернатор Красноярского края Александр Усс высказался об инциденте с возможным побегом сына Артема из-под домашнего ареста в Италии. Он отметил, что пропажа наследника является очень странной, поскольку его жилье находилось под строгой охраной, мужчину проверяли даже в ночное время суток. Александр понятия не имеет, где может находиться его наследник.

«Меня, как отца, тревожит судьба сына. Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего. Могу сказать, что, по словам Артема, квартира, в которой он находился под домашним арестом очень тщательно охранялась. Его даже посещали несколько раз ночью. Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», — заявил губернатор Красноярского края. Видеоответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Недавно в прессе появилась информация, что Артем Усс повредил электронный браслет и сбежал. Где он может прятаться — неизвестно. Усс-старший уверен, что его наследник непричастен к тем обвинениям, которые выдвинули против него. По мнению губернатора, такую позицию имеет не только он, как юрист по образованию, но и международная коллегия адвокатов.

Он объяснил, что произошедшее вполне ожидаемо. Еще за день до суда в нескольких государствах вышли заказные статьи, где глава Красноярского края позирует на фото с российским лидером Владимиром Путиным.

«К делу Артема это явно не относится. После ареста Артема высказывались предположения, в том числе и представителями Запада, о возможности его обмена на американских граждан», — объяснил Александр.

Красноярский губернатор считает, что дело против его наследника сфальсифицировано. Например, даже снимки, представленные в суде, оказались кадрами другого человека. В том числе на заседании заявили, что Артем якобы находился в США, хотя в Штатах он был лишь раз, в возрасте 15 лет.

Американская полиция задержала Артема в прошлом году в международном аэропорту Мальпенса в Милане. Мужчина попал в список из шести россиян, которых в Америке обвинили в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. В том числе им предъявили за контрабанду нефти венесуэльской компании и передаче товаров двойного значения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арест сына главы Красноярского края назвали операцией по спасению демократов на выборах.

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