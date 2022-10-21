Арест сына главы Красноярского края назвали операцией по спасению демократов на выборах

Скандал с задержанием сына красноярского губернатора в Италии разгорается все сильнее. Сегодня за Артема Усса заступился российский МИД. Становится очевидно, что выдвинутые обвинения — это часть большой санкционной войны. И организатор тот же, ведь экстрадиции требуют Соединенные Штаты.

В такой же ситуации оказался еще один россиянин в Германии. Всего же в деле фигурируют — пять наших соотечественников. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный выяснял, зачем они понадобились Вашингтону.

Странные парадоксы международного права: Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, сейчас в миланской следственной тюрьме. Его партнер по бизнесу Юрий Орехов — в гамбургском изоляторе. А процесс против граждан России начинается в Восточном окружном суде Нью-Йорка.

Бывший летчик Константин Ярошенко, сам задержанный по запросу США в Африке и проведший в федеральной тюрьме 12 лет, объясняет в эксклюзивном интервью «Известиям» — это вполне «американский стиль».

«Здесь четко видна политическая подоплека в данном вопросе. В Евросоюзе закон не работает. Если американцам это будет нужно, они приложат все усилия, чтобы довести свои грязные дела до конца», — рассказал Константин Ярошенко.

Вот и Мария Бутина, проведшая в американской тюрьме полтора года по пунктам закона 80-летней давности, рассказала «Известиям»: в США обвинения порой подгоняются под конкретного человека, либо под сиюминутные цели и задачи.

«Очень часто встречаются ситуации, когда обвинения высосаны из пальца. Когда принимают специальные законы, для того, чтобы можно было привлекать россиян», — сообщила депутат Госдумы РФ.

Сами санкции, введенные против России, уже апофеоз международного хамства. Так еще и граждан нашей страны американцы требуют наказать за их «обход».

По мнению Минюста США, зарегистрированные Артемом Уссом и Юрием Ореховым в Германии и ОАЭ компании, не вызывая подозрений у своих американских контрагентов, открыто и официально закупали микрочипы и процессоры в США. А затем поставляли их в третьи страны, в списке которых, по мнению ФБР, Россия и Китай. Так же якобы действовала схема с венесуэльской нефтью, находящейся под санкциями США. Тайные закупки в Южной Америке и поставки танкерами с отключенной GPS навигацией в порты Азии и Северной Америки.

«Цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

С фигурой Виктора Бута, еще 14 лет назад задержанного в Таиланде, экстрадированного в США и приговоренного к 25 годам лишения свободы, связана еще одна конспирологическая версия задержания Артема Усса и других россиян. До выборов в Конгресс США меньше трех недель. Демократы Джо Байдена на грани провала, а сам президент прямым текстом говорил, что хочет вызволить из России осужденную за перевозку наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер или шпиона Пола Уилана. Вот и собирает теперь Вашингтон из россиян «обменный фонд».

«Мы увидим очень большую активность в ближайшие 17 дней, которые остались до выборов. Байдену нужно показать американцам, что он якобы помогает Украине выиграть. Он хочет показать, что может победить Россию, Путина», — сообщил политолог Джон Вароли.

Впрочем, хорошо знакомые с европейским судопроизводством юристы поясняют: ни Усс, ни его товарищи по несчастью под этот обмен никак не попадают. И по итальянским, и по немецким законам дела об экстрадиции рассматриваются не менее шести месяцев.

«Сейчас однозначно стоит вопрос об обмене в отношении Виктора Бута, Пола Уилана и Грайнер. Поверьте мне, в США несколько тысяч российских граждан находятся под стражей. Поэтому поменять кого-то — не проблема», — считает адвокат Владимир Жеребенков.

Пока же и Артем Усс, и Юрий Орехов уже встретились в изоляторах с российскими дипломатами. Им обещали всю необходимую помощь, чтобы их все-таки вернули, а не экстрадировали в США.