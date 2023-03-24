ВСУ стали энергичнее использовать авиацию на купянском направлении
Марочко сообщил об участившемся использовании авиации ВСУ на купянском направлении
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Число полетов стало увеличиваться. Что на этот раз замышляют украинские националисты?
Российская противовоздушная оборона обнаружила активизацию работы авиации ВСУ на купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближение к позициям самолетов противника», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Марочко, по характеристикам целей применяются такие самолеты, как Су-24, Су-27 и МиГ-29.
К слову, ранее подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что на купянском направлении в украинских подразделениях появились иностранные наемники. Эксперт отмечал, что заграничные военнослужащие прошли определенную подготовку и оказывают помощь боевикам ВСУ с прикрытием и сопровождением.
Также Марочко говорил о том, что мобилизованных украинцев увозят в Харьковскую область. Мужчин насильно отправляют под Купянск, некоторые из них приезжают в наручниках и со следами насилия. По словам подполковника в отставке, обычных украинцев забирают буквально из дома, им не дают даже переодеть домашнюю одежду. Уже в местах, куда военных привозят перед отправкой на фронт, мобилизованные получают военную форму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские радикалы проводят ротацию на купянском направлении.
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