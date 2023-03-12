Марочко: украинские радикалы проводят ротацию на купянском направлении
Андрей Марочко заявил, что украинские военные проводят ротацию на купянском направлении
Фото: Reuters / MARKO DJURICA
Накануне Киев перебрасывал под Кременную около сотни неподготовленных боевиков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию на купянском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения», — говорится в публикации.
Перед этим офицер сообщал о переброске украинским командованием под Кременную примерно сотни неподготовленных мобилизованных. Также отмечалось, что ВСУ стягивают дополнительную технику и живую силу под Сватово в темное время суток. В частности, идет переброска артиллерии и боеприпасов натовского образца.
За прошедшие сутки киевский режим лишился более 140 человек в боях на донецком направлении. Российские войска продолжают денацификацию и демилитаризацию Украины в рамках спецоперации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как полковник в запасе спрогнозировал дальнейшее развитие спецоперации.
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