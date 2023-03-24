В Копейске возбудили дело после аудио с издевательством учителя над школьником

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Уголовное дело завели на учителя, который поставил шестиклассника на колени

В Копейске возбудили дело после аудио с издевательством учителя над школьником

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В Челябинской области завели уголовное дело на учителя, который поставил шестиклассника на колени и заставил извиняться.

Уголовное дело на учителя, который поставил шестиклассника на колени, завели в Копейске. Дело в том, что в Челябинской области школьный педагог грубо отчитал шестиклассника, а одноклассники записали случившееся на диктофон, после чего аудио попало в Сеть.

На записи слышно, как учитель утверждает, что сделал ребенку замечание после которого он «начал беспочвенно дерзить в ответ». Сначала учитель долго ругался, после чего перешел и на оскорбления. В конце записи мужчина, предположительно, нанес несколько ударов. Из-за которых у ребенка случилась истерика. Мальчик начал рыдать. В этот момент учитель грубо приказал ребенку встать на колени и много раз извиняться.

На инцидент обратили внимание правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в школе уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье 156 УК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дело контролирует прокурор Копейска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что упавшая с крыши здания льдина убила школьника в Челябинской области.

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