Обвинят или оправдают? Какой приговор ждет Цивину и Дрожжина по делу о наследстве Баталова

Уголовное судопроизводство в отношении супружеской пары длится около трех лет, фигуранты делают все, чтобы затянуть его по максимуму. Но развязка близка.

Уголовное судопроизводство по делу об имуществе актера Алексея Баталова близится к развязке, его главным фигурантам — юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталии Дрожжиной — вряд ли удастся избежать обвинительного приговора. Такого мнения придерживается хорошо знакомый с этой историей юрист Евгений Тонкий, его он озвучил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Эксперт не сомневается, что подозреваемые намеренно затягивают процесс, который в совокупности длится уже около трех лет. И все это время Цивин и Дрожжина не сдаются — вину не признают и уверяют в чистосердечной помощи вдове знаменитого актера. Но до финала осталось совсем недолго, вряд ли Цивину и Дрожжиной он понравится.

«Вопрос правосудия однозначно на стороне семьи Баталова. Не просто так было возбуждено дело, не просто так расследовалось, оно было на контроле у руководителя Следственного комитета, и не просто так дело пришло в суд. И, я так понимаю, уже остались завершающие моменты — это судебные прения. Поэтому, естественно, обвиняемая сторона делает все возможное, чтобы затянуть этот процесс, поскольку пока не вынесен приговор суда первой инстанции, они являются официально невиновными», — отметил собеседник.

При этом, добавил он, у стороны, представляющей наследников Алексея Баталова, есть все шансы ускорить процесс. Он давно выходит за все рамки разумного срока — пора стучаться в вышестоящие инстанции.

«На мой взгляд, здесь требуется уже жаловаться председателю суда. Возможно, и в вышестоящие инстанции — на намеренное злоупотребление правом со стороны Дрожжиной и Цивина. А также жаловаться на председательствующего судью, который ведет данный процесс, поскольку в силах судьи настроить нормальное течение процесса в разумных сроках», — считает правозащитник.

Кроме того, пояснил эксперт, семья покойного актера может предъявить иск о выплате компенсации за нарушение права на разумный срок судопроизводства.

Что же касается самого наказания, то здесь, по мнению юриста, фигуранты уголовного дела, вероятнее всего, получат условный срок. Возраст в данном случае на их стороне.

«Поскольку Цивин и Дрожжина достаточно возрастные люди, престарелые, то, конечно же, в отношении них вряд ли будет вынесен приговор с реальным отбытием срока, если это будет условный срок. В отношении Бублия, скорее всего, точно так же», — предположил Евгений Тонкий.

Однако, добавил он, нужно учитывать, что обвиняемая пара наверняка воспользуется правом апелляционного обжалования, по итогам которого приговор только вступает в законную силу.

«А если будет вынесен обвинительный приговор, который вступит в законную силу, то это повлечет за собой подачу в отношении их еще других исков уже в рамках гражданского судопроизводства», — заключил собеседник.

К слову, уголовное дело в отношении Цивина и Дрожжина было возбуждено после того, как вскрылись факты, указывающие на то, что супруги могли завладеть наследством Алексея Баталова незаконным путем. По версии следствия, муж и жена втерлись в доверие вдове и дочери актера, а после к ним перешла вся собственность семьи — несколько квартир и 16 миллионов рублей.

Квартиры, правда, удалось вернуть, а деньги канули в лету. В совокупности судебное разбирательство длится около трех лет, и все время история обрастает новыми подробностями. Так, на днях подсудимые подали три иска к вдове и дочери знаменитого актера и требуют от наследников почти шесть миллионов рублей. По мнению экспертов, таким способом пара снова пытается оттянуть исход дела.

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