Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора

Кое-кто из высокопоставленных лиц собирался использовать данные о деле в корыстных целях.

Адвокаты голливудского актера и продюсера Алека Болдуина выразили недовольство в отношении прокуроров, которые, по мнению представителей защиты, нарушили конституционные права знаменитости на суде по делу о смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма. Об этом говорится в издании Deadline.

Адвокаты утверждают, что бывший прокурор по делу, которая сейчас является представителем штата Нью-Мексико в американском конгрессе, Андреа Риб намеревалась применить свое участие в разбирательстве в корыстных целях. А именно — в продвижении политической деятельности. Сообщается, что высокопоставленная персона хотела узнать подробности о ходе дела, которые помогли бы добиться ей большего авторитета.

По мнению представителей защиты, такие действия являются превышением должностных полномочий и нарушением конституционных прав Алека Болдуина.

К слову, еще позапрошлой осенью актер случайно застрелил оператора и ранил режиссера Джоэла Соусу во время съемок фильма. Его обвинили в непредумышленном убийстве, а также обвинения выдвинули против оружейницы Ханны Гутерреш-Рид, которая также работала на съемках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства.