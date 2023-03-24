У берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик

В небе у Черного моря рядом с Крымом были замечены британский самолет-разведчик и несколько истребителей. Об этом гласят данные сервиса Flightradar.

Согласно информации, около 17:30 мск самолет-разведчик Boeing RC-135W совершил круг недалеко от Румынии, а после, в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon направился в сторону полуострова и развернулся обратно, предположительно, в ста километрах от него.

До этого, 14 марта, в районе полуострова зафиксировали полет американского беспилотника с отключенными транспондерами. В воздух были подняты Су-27. В Минобороны позднее сообщили, что БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду из-за резкого маневрирования.

После этого инцидента в США заявили, что аппарат якобы упал после того, как российский истребитель «задел пропеллер MQ-9». Однако наши Су-27 не вступали с ним в контакт и не применяли бортовое вооружение.

Установлено, что американский беспилотник собирал данные, которые могли быть использованы против России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества.