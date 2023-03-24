У берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

До этого в районе полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника.

У берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Читайте нас в: Дзен Новости

В небе у Черного моря рядом с Крымом были замечены британский самолет-разведчик и несколько истребителей. Об этом гласят данные сервиса Flightradar.

Согласно информации, около 17:30 мск самолет-разведчик Boeing RC-135W совершил круг недалеко от Румынии, а после, в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon направился в сторону полуострова и развернулся обратно, предположительно, в ста километрах от него.

До этого, 14 марта, в районе полуострова зафиксировали полет американского беспилотника с отключенными транспондерами. В воздух были подняты Су-27. В Минобороны позднее сообщили, что БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду из-за резкого маневрирования.

После этого инцидента в США заявили, что аппарат якобы упал после того, как российский истребитель «задел пропеллер MQ-9». Однако наши Су-27 не вступали с ним в контакт и не применяли бортовое вооружение.

Установлено, что американский беспилотник собирал данные, которые могли быть использованы против России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

23:59
В США назвали самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
23:45
Снуп Догг заявил о желании выступить на коронации британского монарха Карла III
23:28
У берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик
23:11
«Кто стащил мои купальники?» — Анна Семенович пожаловалась на кражу
22:56
ВС РФ уничтожили три дрона-камикадзе под Херсоном
22:38
«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
Пригожин оценил честность Африкантовой и Капаклы насчет расставания: «Грязь»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео