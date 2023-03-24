Бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества
Несколько дней назад противник попытался провести теракт на кораблях Черноморского флота.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военным, отразившим атаку беспилотников в Крыму, ордена Мужества. Руководитель ведомства отметил образцовое выполнение бойцами поставленных задач.
«Очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и конечно, военно-морскому флоту», — сказал Шойгу.
Министр особо подчеркнул находчивость, уверенность и самоотверженность российских военнослужащих, добавив, что не всякому дано противостоять противнику таким образом.
В среду, 22 марта, противник попытался провести теракт на кораблях Черноморского флота, а также на судах гражданского назначения, которые находились на рейде пункта базирования Севастополь.
Старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко, находясь на наблюдательном посту, увидели и ликвидировали неизвестные беспилотники, которые двигались в направлении базы. Три единицы вражеской техники уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения.
Кроме того, в ликвидации беспилотников участвовал начальник дежурной службы капитан третьего ранга Владимир Горбань.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ.
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