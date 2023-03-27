Как Безруков и Хабенский: рэпер ST раскрыл одно из главных желаний

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 697

Рэпер ST раскрыл одно из своих главных желаний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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За плечами артиста уже есть несколько эпизодических ролей.

Российский рэпер ST хочет быть актером. Об этом он рассказал на премьере фильма «Джон Уик 4».

Артист отметил, что самое главное, чтобы кино было качественным. Из жанров ему ближе всего боевик.

«Как Киану Ривз или Вин Дизель», — посмеялся ST.

Спустя несколько секунд рэпер задумался и решил поменять выбор. Вместо зарубежных артистов ST акцентировал внимание на отечественных актерах.

«Как Безруков и Хабенский», — подытожил российский исполнитель.

Супруга ST Ассоль, наоборот, призналась, что не видит себя в кино и на сцене. По ее признанию, каждый должен заниматься своим делом.

«Я обещаю вам, что петь и сниматься в кино я не буду. Потом следующий кадр через несколько лет: в кино пою», — смеется блогерша.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский рэпер ST посетил Донбасс вместе с руководителем проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу.

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