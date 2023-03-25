В списке значатся: обнародованы имена поддержавших СВО культурных деятелей
Дмитрий Певцов, Игорь Бутман, Захар Прилепин вошли в список поддержавших СВО культурных деятелей
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Все они откликаются на происходящие события не только на словах, но и на деле
В СМИ обнародован список знаменитостей, поддержавших специальную военную операцию на Украине. Его опубликовало информационное агентство РИА Новости.
Самым первым в этом списке фигурирует российский режиссер Никита Михалков. Он — один из тех, кто высказался за СВО с самого первого дня и от души радовался присоединению новых регионов. А в конце минувшего года кинодеятель заявил о желании видеть в стенах возглавляемой киноакадемии представителей новых территорий страны.
Также в числе настоящих патриотов оказались саксофонист Игорь Бутман. Для музыканта Донецк, к примеру, вообще особая территория. С ней связано его лучшее советское прошлое — именно там, на просторах Донбасса, заявлял артист, кипела культурная жизнь. В том числе проходил крупнейший фестиваль джазовой музыки.
Игорь Бутман считает Донецк особым местом.
«У каждого из нас должна быть точка отсчета, и эта точка называется Родина. Профессионал — патриот. Если он не патриот — значит, не профессионал», — цитирует агентство Бутмана.
Вместе с ним в одном ряду в том числе стоят музыканты-классики Олег и Петр Лундстремы. Свою поддержку жителям Донбасса они выражают не только на словах, но и на деле: участвуют в благотворительных акциях, дают концерты в горячих точках, организуют музыкальные школы для юных жителей присоединенных территорий.
Не отстают от них актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов. Последний в свою очередь еще и активно участвует в политической жизни страны, являясь депутатом Госдумы и представителем народного фронта «За Россию».
Среди писателей тоже не мало патриотов, в этом ряду, в частности, Захар Прилепин, который не побоялся отправиться на передовую в этом году. Благодаря ему же создан и фонд в поддержку жителей Донбасса.
Писатель Сергей Лукьяненко хочет создать образ русского героя.
Своих не бросает в трудную минуту коллега Прилепина — Сергей Лукьяненко. Он отмечал, что искусство всегда отзывается на масштабные, трагические и судьбоносные события. И в данном случае в творчестве важно пронести образ русского героя. Именно он, по мнению фантаста, продуцируется национальным самосознанием, он востребован и это — позитивный факт.
На одной волне с прозаиками так называемые Z-поэты, в их числе — Игорь Караулов, Мария Ватутина, Анна Ревякина и другие. Их стихотворения о спецоперации вошли в сборник «Поэзия русского лета».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает режиссер Калягин об уехавших из России артистах.
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