Александр Калягин о бегстве артистов из России: «Лучшие остались работать»

По мнению режиссера, недостатка в талантах в нашей стране никогда не будет.

Артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации, не свет отечественной культуры. Лучшие представители творческих профессий, в том числе и театралы, прямо сейчас активно работают во всех регионах. И этих самоотверженных людей гораздо больше, чем уехавших за границу. Такое мнение высказал народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, режиссер Александр Калягин.

«Кто-то пишет, что уехали лучшие. Но… лучшие остались работать. Это те, кто понимает, что такое Отечество и что такое Родина. Они ставят спектакли, пишут пьесы», — цитирует Калягина издание aif.ru.

Артист также указал, что антироссийские санкции направлены, в том числе, против культуры. Людям искусства не позволяют реализоваться — срывают контракты, отменяют гастроли, запрещают писателей. Александр Александрович считает это большой несправедливостью по отношению к зарубежной аудитории российского творчества.

Несмотря на все эти попытки Запада, на сократившиеся ряды знаменитых артистов, страна никогда не будет испытывать нехватки тех самых талантов. В этом Калягин твердо убежден. Российский театр, по его словам, это не несколько столичных лиц, это самоотверженные деятели искусства в каждом регионе. Бежавших из страны, в сравнении с остальными, лишь небольшая группа.

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