«За дверь ему закинуть»: как российские военные «шугают» ВСУ при помощи дрона

Украинские боевики пользуются всеми доступными средствами для спасения собственной шкуры.

Российские минометчики работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксклюзивное видео военные предоставили корреспонденту «Известий» Натали Графчиковой. На кадрах видно, что бойцы наводятся на принадлежащий мирным жителям гараж, где засели украинские неонацисты. Это, кстати, еще раз подтверждает тот факт, что боевики используют в качестве укрытий гражданские объекты.

Российские же военные используют совершенно другую тактику: наводчики дрона потратили драгоценное время, чтобы несколько раз проверить, надеты ли на неприятелях бронежилеты, дождались, пока украинцы зайдут в гараж, а затем тщательно прицелились, чтобы упавший снаряд попал точно под машину.

«Кинь (мину — Прим. ред) возле входа», — говорит один из бойцов, подсказывая сослуживцу.

«Я хочу за дверь ему закинуть», — отвечает наводчик.

Затем коптер спускается ко входу в гараж, сбрасывая мину. После взрыва можно увидеть, что в помещении с украинскими военнослужащими стоит фургон с военными номерами. Техника неприятеля просела после взрыва, очевидно, что уехать из населенного пункта всушники теперь не смогут.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы российских артиллеристов в зоне СВО.

Подробнее о работе российских военных — в репортаже Натали Графчиковой в итоговой передаче «Известия. Главное» на Пятом канале.