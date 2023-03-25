Московские артисты дали 150 концертов в Донбассе за время спецоперации

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на премии Минобороны РФ в области культуры и искусства в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что московские артисты уже дали более ста концертов для жителей Донбасса.

По его словам, за последний год театры, разные организации, и музыканты дали 150 концертов в госпиталях, пунктах сбора мобилизованных и воинских частях.

«Мы действительно почувствовали веяние времени. И поверьте, такие вещи нельзя делать по приказу. Это мы делаем инициативно во многом, конечно, при нашей поддержке», — рассказал Кибовский.

Также он добавил, что все выступления артистов крайне важны для военнослужащих и жителей Донбасса, они показывают достойную преемственность с артбригадами времен Великой Отечественной войны.

Вчера, 24 марта, в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) прошло награждение лауреатов ежегодной премии Минобороны России в области культуры и искусства. Среди получателей наград: Народный артист Владимир Машков, заслуженный артист Игорь Угольников, артисты Государственного академического Малого театра России и многие другие.

Премия Минобороны присуждается за произведения и творческие проекты, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские артисты выступали в ста метрах от передовой.