Слушал целый батальон: как российские артисты выступали в ста метрах от передовой

Поездки артистов к российским бойцам — очень важный элемент поддержки военнослужащих.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на премии Минобороны РФ в области культуры и искусства в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, как артисты поддерживают военных на передовой. Чиновник отметил, что премия МО РФ особенно важна во время спецоперации.

«Мы действительно почувствовали веяние времени. И поверьте, такие вещи нельзя делать по приказу. Это мы делаем инициативно во многом, конечно, при нашей поддержке полностью. Но наши театры, концертные организации, исполнители дали за это время 150 концертов для жителей Донбасса, в госпиталях, в пунктах сбора мобилизованных, выступали непосредственно в самих воинских частях», — отметил Кибовский.

Представитель московских властей рассказал, что самым примечательным стал концерт, который провели практически на линии боестолкновения.

«В зоне специальной военной операции, могу сказать, что в декабре у нас под Авдеевкой Москонцерт дал выступление в ста метрах от передовой, прямо в блиндаже. Бойцы были на рациях. Они находились на боевых позициях по всему протяжении, это больше трехсот бойцов, целый батальон был специальный концерт с нашими артистами», — поделился с 5-tv.ru руководитель Департамента культуры Москвы.

Он добавил, что такие выступления очень важны, ведь российские артисты демонстрируют достойную преемственность с артбригадами времен Великой Отечественной войны.

«Мы думали, что мы будем только в книжках читать и в фильмах про это смотреть. Но пришло время, и мы видим, что наши деятели искусства способны и сегодня на такие творческие подвиги», — заметил Кибовский.

Политик также рассказал, что артисты, один раз выступившие в зоне СВО, обращаются с просьбами выдать разрешение на повторные поездки, потому что понимают, что очень там нужны.

«Хотя казалось бы, есть у нас такие визуальные виды искусства, можно все посмотреть в интернете, но живые поездки туда наших людей, я считаю, важны не только им, но и нам, потому что это и есть очевидное следствие того, что народ и армия едины. И когда наши артисты популярные, известные приезжают туда и не боятся не то что там высказать свою гражданскую позицию, наоборот, они не боятся даже иногда просто оказаться в зоне прямого поражения неприятеля. Это, конечно, дорогого стоит, и я им каждому за это очень благодарен», — рассказал Кибовский.

Руководитель Департамента культуры Москвы добавил, что ведомство помогает не только морально, но и финансово: несколько десятков миллионов рублей за этот год театры, библиотеки, музеи, выставочные залы перечислили на нужды для тех, кому это сейчас.

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