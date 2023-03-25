«Жрет украинцев»: Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 60

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Владимира Зеленского в неоправданных потерях ВСУ

«Жрет украинцев»: Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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По словам Соскина, со стороны Украины уже 160 тысяч раненых и погибших боевиков.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил власти Украины и президента Владимира Зеленского в том, что они не жалеют украинские жизни ради собственной выгоды. Политик отметил, что на данный момент уже 160 тысяч раненых и погибших украинских боевиков. Об этом сообщает издание на YouTube-канале Соскина.

«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут — чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?» — спросил он.

По словам Соскина, в стране главенствует диктатура, которая устраивает праздник живота в такие тяжелые времена. Эта политическая элита использует население Украины ради собственной выгоды и жертвует их жизнями, пока чиновники ездят на дорогих иномарках.

«Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев. Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — возмущается Соскин.

Прежде была информация, что газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что боевой настрой и качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов. Есть информация, что Украина потеряла многих младших офицеров, которые в течение девяти лет обучались в США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-советник Кучмы Соскин предупредил Владимира Зеленского о скором импичменте. Он отметил, что Зеленский совершил антиконституционное деяние.

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