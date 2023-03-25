Путин: у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 560

Пока наша страна не применяла оружие.

Путин: у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть, чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном. Об этом он заявил в интервью на федеральном канале.

«У России есть, чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла», — говорит глава государства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность поставок боеприпасов с «настоящим ураном» из России. По его словам, Минск получит российские снаряды, если Великобритания решится направить Киеву оружие с обедненным ураном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Великобританией бронебойных снарядов с обедненным ураном Киеву станут качественном шагом к эскалации украинского конфликта.

21 марта, Лондон выразил свою готовность передать киевскому режиму не только танки Challenger 2, но и снаряды, содержащие объединенный уран. В результате использования бронебойных боеприпасов остается радиоактивная пыльца, чрезвычайно токсичная и не поддающаяся нейтрализации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лавров назвал передачу Киеву снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации.

Тема:
Спецоперация
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