Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Великобританией бронебойных снарядов с обедненным ураном Киеву станут качественном шагом к эскалации украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел сообщил во время пресс-конференции 22 марта.

«Это шаг к дальнейшему качественному, серьезному наращиванию эскалации», — прокомментировал он.

Лавров отметил, что у российской стороны есть приверженность международным нормам, регулирующим ведение войны, а также своя военная доктрина. По его словам, Россия будет вынуждена принять во внимание, что британские коллеги решились на серьезный шаг для усиления напряженности вокруг украинского вопроса.

Глава МИД РФ также добавил, что применение снарядов с обедненным ураном может серьезно отразиться на сельскохозяйственных способностях Украины. Подобные припасы не относятся к категории ядерного оружия или «грязных бомб», однако могут привести к радиоактивному заражению почвы.

«Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие», — заключил Сергей Лавров.

Накануне, 21 марта, Лондон выразил свою готовность передать киевскому режиму не только танки Challenger 2, но и снаряды, содержащие объединенный уран. В результате использования бронебойных боеприпасов остается радиоактивная пыльца, чрезвычайно токсичная и не поддающаяся нейтрализации.

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