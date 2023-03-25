Путин: ограничивая доллар, США сами пилят сук, на котором сидят

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41

Владимир Путин сообщил, что США пилят сук, на котором сами сидят, ограждая РФ от доллара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА ; 5-tv.ru

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Россия бы пользовалась долларом и дальше, но США ни в какую не дают этого сделать.

Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация вовсе не посягает на доллар, такие заявления не соответствуют действительности. Более того, РФ продолжала бы пользоваться долларом как валютой, но Соединенные Штаты Америки не дают этого делать. Об этом президент заявил в эфире федерального телеканала, отвечая на вопросы журналистов.

«Они сами (США — Прим. Ред.) пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюктурных соображения политического характера», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что США дейстуют в ущерб себе и своим целям, Россия бы пользовалась долларом и дальше, но теперь из-за действий Штатов, она обязательно будет расширять те валюты, которые не подведут и будут надежными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия знает о поставках вооружения на Украину.

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