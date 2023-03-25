Путин: Россия знает о поставках оружия на Украину
Важно понимать, что последует за поставкой этого вооружения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе интервью на федеральном канале заявил, что Россия прекрасно осведомлена о том, что «коллективный Запад» планирует поставлять на Украину различное вооружение.
«Угрозы конечно есть. <…> Конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок, вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков», — заметил российский лидер.
Но, как заметил Путин, важно оценивать, что последует за этой накачкой оружием.
«Миллион снарядов для Украины — это много, но в ведущих странах НАТО ежемесячно производятся 14-15 тысяч снарядов, а ВС Украины используют за сутки до пяти тысяч снарядов», — отметил президент РФ.
Увеличение поставок вооружения на Украину, только затягивает конфликт. Но наращивать производство вооружений Западу будет очень сложно. Причем Европе и другим странам это будет сделать гораздо сложнее, чем США.
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