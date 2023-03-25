Путин: Россия знает о поставках оружия на Украину

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Важно понимать, что последует за поставкой этого вооружения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин в ходе интервью на федеральном канале заявил, что Россия прекрасно осведомлена о том, что «коллективный Запад» планирует поставлять на Украину различное вооружение.

«Угрозы конечно есть. <…> Конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок, вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков», — заметил российский лидер.

Но, как заметил Путин, важно оценивать, что последует за этой накачкой оружием.

«Миллион снарядов для Украины — это много, но в ведущих странах НАТО ежемесячно производятся 14-15 тысяч снарядов, а ВС Украины используют за сутки до пяти тысяч снарядов», — отметил президент РФ.

Увеличение поставок вооружения на Украину, только затягивает конфликт. Но наращивать производство вооружений Западу будет очень сложно. Причем Европе и другим странам это будет сделать гораздо сложнее, чем США.

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