В жилом доме на проспекте Вернадского в Москве полыхает пожар

В одной из квартир высотки на проспекте Вернадского в Москве разгорелся пожар. Огонь, судя по кадрам с места происшествия, уже охватил не один этаж здания. Мощное пламя видно с балконов ближайших домов, им охвачены как минимум два балкона — тот, что в горящей квартире и этажом выше.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, снятые очевидцами — жителями района. На одном из видео запечатлена пожарная машина, только прибывающая к зданию. Соседи вызвали сотрудников экстренной службы, однако приступили ли они к тушению, пока неизвестно. Обстоятельства возгорания, а также информация о возможных жертвах и пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильнейшем пожаре в Омске и публиковал видео с места происшествия. Склад с пластиком не удается потушить нескольким бригадам сотрудников МЧС. Площадь возгорания составляет 2800 квадратных метров.