В жилом доме на проспекте Вернадского в Москве полыхает пожар

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 154

Языки пламени, вырывающиеся из окон, видны издалека. Вероятно, огонь охватил уже не одну квартиру.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В одной из квартир высотки на проспекте Вернадского в Москве разгорелся пожар. Огонь, судя по кадрам с места происшествия, уже охватил не один этаж здания. Мощное пламя видно с балконов ближайших домов, им охвачены как минимум два балкона — тот, что в горящей квартире и этажом выше.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, снятые очевидцами — жителями района. На одном из видео запечатлена пожарная машина, только прибывающая к зданию. Соседи вызвали сотрудников экстренной службы, однако приступили ли они к тушению, пока неизвестно. Обстоятельства возгорания, а также информация о возможных жертвах и пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильнейшем пожаре в Омске и публиковал видео с места происшествия. Склад с пластиком не удается потушить нескольким бригадам сотрудников МЧС. Площадь возгорания составляет 2800 квадратных метров.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:34
Не было бы счастья: тяжелобольная Наталья Фатеева возобновила общение с дочерью
3:32
По две тысячи евро за снаряд: во сколько европейцам обойдется поддержка ВСУ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
2:55
Рак, мертворожденные дети и уничтоженная экология: «обычная вещь» для использующих уран-238 Штатов
2:38
Неизлечимо больная 88-летняя Валентина Талызина призналась, что ищет сиделку
2:28
В жилом доме на проспекте Вернадского в Москве полыхает пожар

Сейчас читают

Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 25 марта
Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео